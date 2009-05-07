Продукты питания снова под прицелом Кабмина – даешь дешевую колбасу!?

Власть продолжает борьбу с кризисом, который все никак не может угомониться. А тут еще ему на помощь в борьбе с мировой экономикой пришел свиной грипп. Эксперты засуетились, подумали, а затем успокоили – света в конце туннеля пока не видно. Правительство откликнулось на новый вызов внедрением проверенных в боях механизмов, но, правда, как свидетельствует история, не дюже действенных.

Возвращение в былое

И так, Кабмин планирует вернуться к регулированию цен на основные продукты питания. Как заявил после заседания правительства 6 мая министр экономики Богдан Данилишин, в следующую среду, 13 мая, правительство вернется «к вопросу о ценовом регулировании в отношении тех продуктов питания, которые имеют наибольший спрос среди населения». При этом он не стал уточнять, каких именно групп продуктов это касается.

Б.Данилишин подчеркнул, что на сегодняшний день повышение цен на продукты питания играет одну из важных ролей при формировании инфляции. Он также заявил, что ранее принятое правительством решение об отмене системы регулирования цен на продукты питания было ошибочным.

Ранее правительство неоднократно прибегало к механизму ценового регулирования наиболее социально значимых товаров путем ограничения торговой надбавки и уровня рентабельности производства, например, в начале 2008 года. При этом соответствующие полномочия предоставлялись местным органам власти. Минэкономики и Антимонопольный комитет незамедлительно «взяли под козырек» и стали искать виновных. Ими оказались посредники, которые, как «выяснилось», присваивают значительную часть средств от реализации товаров и услуг. Как следствие, подписание меморандумов, штрафные санкции к нарушителям, предупреждения… Цены в течение двух месяцев обуздали, но затем все пошло своим чередом…

И все это было в преддверии кризиса, который легко прогнозировался на нашей территории, т.к. уже во всю разворачивался на мировых просторах. Тогда было не до прогнозов, зато теперь до спасения тонущего.

Инфляция против...

Кстати, Б.Данилишин, говоря и мерах по стабилизации цен, отметил их влияние на показатели инфляции. Интересно, но факт. Как раз в тот день, когда правительство вспомнило о регулировании цен, появились данные об инфляции и ценовых показателях. А данные от Госкомстат о работе экономики Украины за 4 месяца говорят о том, что как раз не столько выросли в цене продукты питания, сколько стоимость услуг, вещей обихода и прочего сильно отличающегося от хлеба и колбасы. Так что же движет нашу инфляцию вперед?..

Госкомстат сообщил, что в Украине в апреле к марту 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 0,9%, в марте т.г. к марту 2008 года инфляция составила 15,6%. С начала текущего года (апрель 2009 года к декабрю 2008 года) рост потребительских цен составил 6,9%. Индекс потребительских цен за январь-апрель 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, увеличился на 19,1%.

Не забыл комитет и о ценах на продукты питания и безалкогольные напитки. Они в апреле т.г. к апрелю 2008 года выросли на 11,1% (в январе-апреле т.г. к январю-апрелю 2008 года - выросли на 17,2%), в частности, на пищевые продукты - на 10% (выросли на 16,4%), хлеб и хлебопродукты - на 17,6% (21,2%), в том числе на хлеб - на 16,7%, макаронные изделия - на 14%, кондитерские изделия из муки – 18,8%, мясо и мясопродукты - на 13,1% (23,5%), рыбу и рыбопродукты - на 33,1% (34,6%), молоко, сыр и яйца - на 9% (9,2%), в том числе на молоко - на 12%, сыр и творог - на 9,2%, яйца – на 0,2%, на масло и жиры – на 8,2% (13,9%), в том числе на масло сливочное - выросли на 27,8%, масло подсолнечное – снизились на 18,6%, на другие пищевые животные жиры – выросли на 40%.

Можно, конечно, было бы и ограничиться вышеуказанными данными, но они настолько «суперовые», что хочется продолжить.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в апреле т.г. к апрелю 2008 года подорожали на 30,9% (в январе-апреле т.г. к январю-апрелю 2008 года - на 29,2%), в том числе квартплата выросла на 36,4% (37,7%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 18,6% (20%), канализацию - на 57,2% (56,4%), воду – 43,2% (45,9%), цены на электроэнергию в апреле не изменились, на природный газ выросли на 54,1%, на горячую воду и отопление - выросли на 44% (34,3%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в апреле т.г. к апрелю 2008 года выросли на 24,7% (в январе-апреле т.г. к январю-апрелю 2008 года - на 22,9%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 17,1% (17,4%), домашний текстиль - на 18% (15,9%), бытовая техника - на 22,7% (21,5%).

Стоимость услуг здравоохранения в апреле 2009 года к апрелю 2008 года возросла на 33,8% (в январе-апреле т.г. к январю-апрелю 2008 года - на 34,1%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 44,2% (43,6%), амбулаторные услуги подорожали на 22,5% (23,2%).

Цены в транспортной сфере в апреле т.г. к апрелю 2008 года выросли на 19% (в январе-апреле т.г. к январю-апрелю 2008 года - на 22,3%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 22,5% (23%), на топливо и масла - снизились на 1,4% (рост 1,5%), транспортные услуги - выросли на 29,7% (34,6%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 24,2% (20,9%), пассажирский автодорожный транспорт - на 32,1% (38,6%).

Да, после такой цифровой атаки задумываешься, что в дальнейшем будет регулировать наше правительство и каким образом можно залатать дуршлаг?..

Эксперты предупреждают

Но вернемся к главному. Решение о регулировании цен на продукты питания будет, скорее всего, одобрено. Но, как на это отреагируют производители? По мнению экспертов ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), инициативы Министерства экономики относительно усиления регулирования цен на продовольственные товары не приведут к замедлению темпов инфляции, но способны ухудшить условия работы отечественных товаропроизводителей.

Как отмечают в УКАБ, ощутимый рост цен на продукты питания с начала 2009 года произошел на тех рынках, которые в определенной мере зависимы от импорта или могут стать такими в ближайшей перспективе, - это рыба и рыбопродукты, мясо и мясопродукты, а также сахар и продукты с содержанием сахара. Очевидно, что это отголосок девальвации гривни, произошедшей в прошлом году.

Вместе с тем индекс цен на продукты питания не превысил общего индекса потребительских цен за этот период. По мнению специалистов, это является очевидным свидетельством того, что основания для дополнительного административного регулирования цен отсутствуют. Ведь есть опыт предыдущих лет, когда, например, при ограничении рентабельности работы производителям не разрешали учитывать курсовую разницу при обслуживании валютных кредитов в расчете себестоимости, что лишало перспектив прибыльной работы целые отрасти пищевой промышленности.

"Создается впечатление, что административное регулирование цен является вершиной экономической политики в Украине, – прокомментировал руководитель группы экспертов УКАБ Владимир Лапа. - Как можно вести речь о дешевых продовольственных товарах украинского производства, когда производители вынуждены лишь за обслуживание кредитов платить от 40-45% годовых, и это в АПК, где цикл производства по многим видам продукции длится год или дольше? Что станет с положительным сальдо внешней торговли (почти 900 млн. долл. в первом квартале 2009 г.) по продукции АПК во второй половине календарного года, если производители не могут получить кредитные ресурсы за неимением свободных средств в банковской системе даже при наличии желания развивать производство и обеспечивать экспортный потенциал, и как это отразится на ситуации на валютном рынке в перспективе?"

В УКАБ подчеркивают, что темпы падения производства в пищевой промышленности в январе 2009 г. составляли 16%, в то время как за январь-март падение уменьшилось до 11%. «Крайне важно не нарушить эти осторожные положительные тенденции», - добавил В.Лапа.

Мнение эксперта звучит убедительно, но практика показывает, что наши власти всегда строят новое колесо. И что интересно, им это отчасти удается. Как, например, с бюджетом. Впрочем, как и с кризисом. Нас упорно пытаются убедить, что он уже пошел на снижение. И тут же принимают меры по регулированию цен, т.е. искусственно пытаются все вернуть на круги своя.

Географическая принадлежность

Но, статистика - вещь упрямая. Существуют еще и рейтинги, и хорошо, что не только в родном отечестве. Так вот, согласно ежегодному рейтингу Legatum Prosperity Index, который учитывает две категории - экономическая конкурентоспособность и показатель проживания, Украина занимает 68-е место в списке самых процветающих стран мира 2008 г. Позиция Украины относится к самым низким среди европейских государств, она ее разделяет с Македонией. Ранг экономической конкурентоспособности Украины (45) значительно выше, чем показатель проживания (91). Уровень проживания учитывает состояние здравоохранения, охраны окружающей среды и качество воздуха.

Самой процветающей страной мира признана Австралия, оказавшаяся в первой графе на 6-м, а во второй - на 10-м месте. Вторую и третью позиции разделили Австрия (9 и 8 места) и Финляндия (12 и 5 места).

Первое место в категории стран с наиболее конкурентоспособной экономикой занял Сингапур, а в категории государств с лучшими условиями для жизни - Норвегия.

Стои вспомнить и северном соседе. В первой категории Россия заняла 34-е место, а во второй – 82-е, общий список процветания - 57-е место. О худших напоследок. Последнюю 104-ю позицию в общем списке занял Йемен.

Вот и выходит, что Украине, вопреки географии, ближе к Йемену, чем к Норвегии…

(УНИАН)