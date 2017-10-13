Кабмин намерен изменить формулу расчета дотаций аграриям

Кабинет министров Украины намерен в следующем году изменить формулу расчета дотаций аграриям и ограничить объем государственной поддержки для одного сельхозпроизводителя на уровне не более 150 миллионов гривень, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"Бюджетная дотация для развития сельскохозяйственных производителей и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции (2 миллиарда гривень) будет усовершенствована за счет изменения формулы начисления средств и ограничения поддержки одному производителю - не более 150 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что правительство предлагает в следующем году направить на поддержку аграрного сектора 6,3 миллиарда гривень.

"Правительство уже определило главные направления государственной поддержки АПК на 2018 год, и сегодня мы активно работаем над формированием порядков использования средств. Для нас крайне важно не только вовремя запустить программы поддержки, но и обеспечить сельхозпроизводителям своевременное информирование о таких программах - чтобы каждый аграрий знал о своих возможностях и мог ими воспользоваться", - цитирует пресс-служба первого замглавы Минагропрода Максима Мартынюка.

Так, Кабмин предлагает в следующем году увеличить финансирование программы частичной компенсации стоимости приобретенной сельхозтехники украинского производства до 1 миллиарда гривень с 550 миллионов гривень в 2017 году.

Кроме того, по информации пресс-службы, правительство также предлагает направить 1 миллиард гривень на поддержку украинских фермеров. Половина от этой суммы будет предоставлена сельхозпроизводителям через кооперативы, что будет стимулировать развитие кооперации среди аграриев. Остальные 500 миллионов гривень будут направлены семейным фермерам, классическим фермерам и тем, кто впервые хочет стать фермером.

Согласно сообщению, по программе поддержки фермерства помощь будет предоставляться по таким направлениям, как выращивание нишевых культур, ягод, садоводство, овощеводство, животноводство и биоэнергетика.

Согласно проекту госбюджета на 2018 год, еще 2 миллиарда гривень будут направлены на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов, что будет стимулировать наращивание поголовья животных и в результате способствовать стабилизации цен на мясо.

Пресс-служба добавила, что также в 2018 году Кабмин предлагает запустить программу для улучшения генетики в животноводстве, на реализацию которой может быть выделено 300 миллионов гривень. В частности, средства будут направляться по трем основным направлениям: мясное и молочное скотоводство и свиноводство.

Как сообщал УНИАН, аграрии призывают Кабинет министров Украины отказаться от заложенных в проекте государственного бюджета на 2018 год планов по двукратному сокращению объема прямой государственной поддержки сельскохозяйственных производителей – до 2 миллиардов гривень с 4 миллиардов гривень в 2017 году. Согласно данным аграрных ассоциаций, выплата указанной дотации призвана минимизировать убытки сельхозпроизводителей от отмены специального режима налогообложения НДС. Поэтому потеря этих средств может отрицательно сказаться на их финансовом положении.

В 2017 году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,4 миллиарда гривень, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы.