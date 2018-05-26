Земельное законодательство: процедуры стали проще

Земельное законодательство Украины претерпело положительные изменения. С 1 мая 2009 г. вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, которые удостоверяют право на земельный участок, а также порядка деления и объединения земельных участков» от 5 марта 2009 года, № 1066-VІ.

Основные изменения касаются ст. 125 Земельного кодекса. Данным законом значительно упрощена процедура регистрации прав собственности на земельный участок. Если раньше право собственности и право постоянного пользования земельным участком подтверждалось лишь государственными актами, то сейчас, согласно ч.2 ст. 126 Земельного кодекса - право собственности на земельный участок, приобретенный из состава земель частной собственности, без изменения ее границ и целевого назначения удостоверяется:

гражданско-правовым соглашением (относительно отчуждения земельного участка), заключенным в порядке, установленном законом, в случае обретения права собственности на земельный участок по такому соглашению;

свидетельством о праве на наследство.

При возникновении права собственности на земельный участок на основании документов, перечисленных выше, - государственный акт на землю, приобщается нотариусом к документу, на основании которого состоялся переход права собственности на этот земельный участок, в каждом таком случае отчуждения земельного участка.

Орган, который осуществляет регистрацию прав на недвижимое имущество и их ограничений, делает отметку о регистрации прав на земельный участок на основании документа о его отчуждении, составленном и удостоверенном в порядке, установленном законом, на протяжении 14 календарных дней со дня предоставления этому органу указанного документа. Запрещается требовать для осуществления отметки и государственной регистрации, прав на недвижимое имущество и их ограничений документы, не предусмотренные этой статьей (ст.126 ЗК Украины).

В случае изменения совладельца земли или возникновения права совместной собственности на земельный участок, орган, который осуществляет государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и их ограничений, также вносит изменения в государственный акт (внося соответствующие отметки) относительно состава совладельцев земельного участка.

Положения Закона № 1066- VІ распространяются также на те случаи, когда указанная в ч.2 ст. 126 ЗК Украины гражданско-правовая сделка была заключена, либо выдано свидетельство о наследстве, до вступления в силу этого закона, а государственные акты на право собственности на земельные участки выданы не были. В таком случае нотариус, который удостоверил сделку (выдал свидетельство о наследстве), обращается с письменным запросом к органу, который осуществляет государственную регистрацию земельных участков, о подтверждении того, что государственный акт на право собственности на землю (земельный участок) не выдавался новому собственнику земельного участка. После поступления к нотариусу письменного подтверждения такого факта государственный акт на право собственности на землю (земельный участок) изымается нотариусом из архива, и после осуществления отметки о переходе права собственности на нее, приобщается к соответствующему документу, указанному в ч. 2 ст. 126 Земельного кодекса Украины.

При заключении договоров на отчуждение земельных участков следует учитывать такие важные моменты, позволяющие избежать рисков, а именно: в тексте договора надо указывать кадастровый номер земельного участка и момент перехода права собственности на земельный участок, также в качестве приложения к договору обязательно должен предоставляться выданный прежнему собственнику госакт о праве собственности на отчуждаемый земельный участок, на котором нотариусу и регистратору необходимо будет поставить отметку об отчуждении.

С учетом вышесказанного хочется отметить, что вступить во владение новоприобретенным земельным участком можно будет в кратчайшие сроки: регистрация права собственности будет происходить гораздо дешевле и быстрее (благодаря отмене необходимости получения нового госакта о праве собственности на землю), что в свою очередь также снижает уровень коррупции и риск злоупотреблений, связанных с данными процедурами.

Николай Сидоренко, адвокат ЮК «Шмаров и Партнеры» (для УНИАН)