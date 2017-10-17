Blockchain будет способствовать повышению доверия к надежности Госгеокадастра – Мартынюк

Высокую оценку Blockchain как инструмента надежной защиты данных предоставил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк: "Важность внедрения криптографической технологии для защиты от захвата участков земельными рейдерами, который возможен благодаря отслеживанию в формате реального времени всех транзакций, которые выполняются с землей".

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Украину в ближайшем будущем ожидает земельная реформа. Именно поэтому надо отметить своевременность перехода в октябре 2017 года электронной базы данных об украинских земельных участках на технологию Blockchain. Такое мнение высказал Ярослав Юрчишин, глава международной антикоррупционной организации Transparency International Ukraine, которая выполняла роль эксперта и аудитора Госземкадастра при этой трансформации.

Для Государственного земельного реестра наличие постоянного защиты информации имеет особое значение, потому что восстановить данные любых государственных реестров практически невозможно в случае неожиданной кибератаки. Украинские учреждения и компании уже стали жертвами такого вмешательства 27 июня 2017 года, поэтому угроза потери данных не является иллюзорной. Сегодня Украина движется в перспективном направлении использования криптографических технологий для предотвращения коррупционных рисков, потери или изменения первоначальных данных.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк так охарактеризовал эти изменения в работе Госгеокадастра: "Любые попытки мошенничества благодаря этой технологии оказываются фактически в режиме реального времени. Опосредованно это будет способствовать повышению доверия к надежности государственных реестров и сервисов в целом, которая сейчас невысока, и не только в Украине". Он подчеркнул, что Blockchain – это цифровой реестр, построенный как непрерывная цепочка последовательно расположенных информационных блоков. Такая связь имеет неоспоримые преимущества, такие как защита первичных данных от внешнего вмешательства и прозрачность всей информации для всех участников цепи. Если произойдет вторжение в один из элементов системы все ее пользователи немедленно получат уведомление об этом событии. Такая распределенная база данных обеспечивает надежное их сохранение и корректное использование.

Переход на Blockchain имеет бесспорно весовые преимущества, но есть и недостатки. Например, невозможность изменения первичных данных, которое может привести к наслоение земельных участков в реестре. Этот вопрос сейчас решает Госгеокадастр, исправляя ошибки в данных о 1,5 миллиона участков.

Переход Госземкадастра на Blockchain произошел бесплатно для государства. Как пояснил Председатель Государственного агентства по вопросам электронного управления Александр Рыженко, трансформация произошла благодаря труду сотрудников Госгеокадастра и технической поддержке одного из мировых Blockchain лидеров – компании Bitfury.