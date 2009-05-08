«Оболонь» начала экспорт солода

Компания «Оболонь», один из крупнейших украинских производителей пива и безалкогольных напитков, начала экспорт сырья собственного производства – ячменного солода и пивной дробины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Ячменный солод производится на современной солодовне в пгт Чемеровцы (Хмельницкая обл.), которая была выведена на полную мощность в конце 2008 года. Новое предприятие способно производить 120 тыс. тонн солода в год, что минимизирует зависимость «Оболони» от внешних рынков солода. При этом, в зависимости от собственных потребностей в солоде, в этом году компания сможет экспортировать около 10 тыс. тонн. Несколько стран уже выразили заинтересованность в таких поставках, в частности Словения, Россия, Германия и страны Балтии.

Кроме того, «Оболонь» начала экспортировать сухие гранулы пивной дробины, которые используются в качестве питательного корма для скота. Отмечается, что мощность установки составляет до 700 тонн сырой дробины в сутки. Ввиду определенных климатических условий этот натуральный, экологически чистый продукт с высоким содержанием протеина достаточно популярен во многих странах Европы и Ближнего Востока. Уже ведутся переговоры об экспорте пивной дробины в Великобританию, Польшу и другие страны.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – один из крупнейших национальных производителей пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 6 предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.