В Украине проведут сельскохозяйственную перепись

В Украине будет проведена всеукраинская сельскохозяйственная перепись. Об этом свидетельствует распоряжение Кабинета Министров N485 от 6 мая 2009 г., текст которого размещен на сайте КМУ.

Так, в документе, в соответствии с предложением Госкомстата, отмечается, что с 1 по 25 июля 2012 года будет проведена Первая всеукраинская общая сельскохозяйственная перепись.

Вместе с тем, Госкомстат и его территориальные органы определены ответственными за подготовку и проведение Сельскохозяйственной переписи, обработку, обобщение и распространение ее результатов.

Кроме того, Госкомстату совместно с заинтересованными центральными органами исполнительной власти и научными учреждениями поручено подготовить: до 1 июля 2009 г. календарный план подготовки к проведению Сельскохозяйственной переписи, обработки и распространения ее результатов; до 1 ноября 2009 г. программу и инструментарий Сельскохозяйственной переписи, ее методологическое обеспечение; до 1 января 2010 г. методы обработки и программу разработки материалов Сельскохозяйственной переписи.

Также Госкомстату совместно с Николаевской облгосадминистрацией для подготовки к Сельскохозяйственного переписи, апробации программы и инструментария, методологических и организационных положений ее проведения, а также обработки данных и их обобщения провести с 1 по 25 июля 2010 г. пробную сельскохозяйственную перепись в Баштанском районе Николаевской области.

В свою очередь, Минтруда совместно с Минфином и Госкомстатом поручено разработать и подать до 1 июля 2009 г. Кабинету Министров Украины проект решения относительно порядка оплаты труда временного персонала, который привлекается к выполнению работ по подготовке и проведению Сельскохозяйственной переписи, обработке и обобщению ее результатов.