«Укррос» планирует увеличить банк земли
110 тыс. га до конца 2009 года
ОАО «Сахарный союз «Укррос», один из крупнейших производителей сахара, планирует увеличить банк земли до 110 тыс. га до конца 2009 года путем слияния компаний ОАО «Сахарный союз «Укррос» и ООО «Укррос – зерно».
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.
В компании отметили, что сегодня в управлении компании находится 80 тыс. га земли, 7 сахарных заводов и 17 сельскохозяйственных предприятий.
Основной целью ОАО «Сахарный союз «Укррос» на 2009-2010 гг. является создание безубыточного производства и обеспечение дальнейшего роста компании. «Следуя намеченной стратегии, мы планируем оптимизировать существующие производственные мощности, включая консервацию или перепрофилирование. В то же время, учитывая общее падение производства сахара в Украине, доля компании, как минимум, сохранится на прежнем уровне», - заявил председатель совета директоров ОАО «Сахарный союз «Укррос» Александр ФЕДОРЕНКО.
Кроме того, в 2009 году компания планирует значительно нарастить валовое производство ячменя, пшеницы и кукурузы за счет увеличения посевных площадей под этими культурами.
Также компания рассматривает возможности по производству биоэтанольной продукции и рассчитывает перевести ранее законсервированный Губинихский сахарный завод на производство биоэтанола.
Справка УНИАН. ОАО «Сахарный союз «Укррос» - крупный производитель сахара в Украине. В состав компании входят 6 сахарных заводов: ОАО «Чертковский сахарный завод» (Тернопольская обл.), ОАО «Пальмирский сахарный завод» (Черкасская обл.), ОАО «Савинский сахарный завод» (Харьковская обл.), ОАО «Купянский сахарный комбинат» (Харьковская обл.), ОАО «Губинихский сахарный завод» (Днепропетровская обл.) и ЗАО СХП «Цукрове» (Харьковская обл.). Кроме того, компании принадлежит несколько сельхозпредприятий.