«Укррос» увеличил производство сахара

ОАО «Сахарный союз «Укррос», один из крупнейших производителей сахара, по итогам 2008 года увеличил производство сахара на 15% по сравнению с 2007 годом – до почти 200 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам председателя совета директоров ОАО «Сахарный союз «Укррос» Александра ФЕДОРЕНКО, несмотря на сложные условия, которые сложились в 2008 году, компания смогла увеличить основные показатели деятельности. «За 2008 год мы увеличили банк земли на 20 тыс. га, а доля ОАО «Сахарный союз «Укррос» на сахарном рынке возросла до 12,8%. Также компания увеличила долю собственного сырья в обработке, что является немаловажным в условиях прогнозируемого дефицита сахарной свеклы», – сказал он.

Сообщается, что в 2008 году компания увеличила банк земли на треть – с 60 тыс. га до 80 тыс. га. Производство сахарной свеклы выросло на 42% – с 369 тыс. тонн до 525 тыс. тонн, а производство сахара – на 15%, со 173 тыс. тонн до 199 тыс. тонн.

Кроме того, за прошлый год компания нарастила производство зерновых, в частности, было собрано 55,14 тыс. тонн пшеницы (+55%), 39,647 тыс. тонн ячменя (+53%). Вместе с тем производство кукурузы снизилось до 23,599 тыс. тонн, сои – до 688,1 тонны.

Справка УНИАН. ОАО «Сахарный союз «Укррос» – один из крупнейший производителей сахара в Украине. В состав компании входят 6 сахарных заводов: ОАО «Чертковский сахарный завод» (Тернопольская обл.), ОАО «Пальмирский сахарный завод» (Черкасская обл.), ОАО «Савинский сахарный завод» (Харьковская обл.), ОАО «Купянский сахарный комбинат» (Харьковская обл.), ОАО «Губинихский сахарный завод» (Днепропетровская обл.) и ЗАО СХП «Цукрове» (Харьковская обл.). Кроме того, компании принадлежит несколько сельхозпредприятий.