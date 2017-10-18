Украина увеличила выручку от аграрного экспорта до более $13 миллиардов

Украина в январе-сентябре 2017 года увеличила выручку от экспорта сельскохозяйственной продукции почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,1 млрд долл.

Читайте такжеУкраина вошла в ТОП-10 поставщиков продовольствия в ЕС

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на заместителя директора центра, доктора экономических наук Николая Пугачева.

Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на заместителя директора организации,

По его словам, определяющими позициями в товарной структуре отечественного аграрного экспорта остаются зерновые и масличные культуры, подсолнечное масло, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. Их совокупная доля составляет около 90% в аграрном в экспорте.

"Основными рынками сбыта остаются три региона – страны Азии, Европейского Союза и Африки. Всего на них приходится около 90% стоимости украинского экспорта сельхозпродукции", - процитировала пресс-служба Пугачева.

"Около трети отечественного экспорта сельхозпродукции – 32,1% – приходится на страны Европейского Союза. За 9 месяцев 2017 года они закупили украинского продовольствия на 4,2 млрд долл.", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что объемы экспорта в страны Африки составили 2,0 млрд долл. – 15,3% от общего экспорта аграрной продукции Украины.

Эксперт отметил, что рост стоимостных объемов экспорта украинской аграрной продукции в январе-сентябре 2017 года относительно прошлого года наблюдается по всем направлениям.

"Больше всего – на 1,2 млрд долл. – объемы поставок увеличились в страны ЕС. Экспорт в страны Азии вырос на 0,7 млрд долл., в африканские страны – на 0,4 млрд долл.”, - процитировала пресс-служба Пугачева.

Он также добавил, что сохраняется тенденция оживления экспорта отечественной сельхозпродукции в страны СНГ, в торговле с которыми в последние годы наблюдалось стабильное падение. Страны этого региона за январь-сентябрь 2017 года импортировали украинского продовольствия почти на 1,0 млрд долл., что составило 7,6% от общего экспорта аграрной продукции Украины.

Эксперт отметил, что значительную выручку украинские экспортеры получили также из Нидерландов (887 млн долл.), Испании (805 млн долл.), Китая (721 млн долл.), Турции (617 млн долл.) и Италии (559 млн долл.). Эти семь стран в январе-сентябре 2017 года обеспечили более 46% доходов от экспорта украинской продукции агропромышленного комплекса.

Также пресс-служба сообщила, что позицию основного импортера отечественной агропродукции традиционно удерживают азиатские страны, которые за январь-сентябрь 2017 года закупили украинского продовольствия на 5,5 млрд долл. Доля Азии за этот период составила 42,0% от общего экспорта аграрной продукции Украины.

"По результатам 9 месяцев 2017 года рейтинг стран – импортеров отечественной агропродукции традиционно возглавила Индия, которая закупила украинского продовольствия на 1,44 млрд долл. Второе место удерживает Египет, который импортировал из Украины сельхозпродукции на 1,04 млн долл.”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5% - 4,2 млрд долл.), Африка (15,7% - 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7% - 1,2 млрд долл.) и США (0,9% - 45 млн долл.).

В министерстве прогнозируют, что по итогам 2017 года экспорт украинской аграрной продукции может вырасти на 15-20% по сравнению с предыдущим годом.

За восемь месяцев 2017 года, по данным Минагропрода, Украина экспортировала сельскохозяйственной продукции на 11,5 млрд долл., что на 24,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.