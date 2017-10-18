Украинские аграрии с начала года получили уже 23 миллиарда выручки

Украинские производители аграрной продукции за 9 месяцев 2017 года получили 23 миллиарда гривень выручки от реализации своей продукции на внешних и внутреннем рынках. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"За 9 месяцев товаропроизводители (сельхозпродукции – УНИАН) получили 23 миллиарда гривень", - сказал он, добавив, что самой главной задачей в аграрном секторе правительство считает развитие фермерства, а также развитие переработки сырья.

"Мы в этом году за январь-август имеем увеличение экспорта сельхозпродукции на 25%. На сегодня это сектор, который динамически растет, но нам нужно увеличивать переработку, чтобы увеличить количество рабочих мест в селе", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, за 8 месяцев 2017 года Украина экспортировала сельскохозяйственной продукции на 11,5 миллиарда долларов, что на 24,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В министерстве прогнозируют, что по итогам 2017 года экспорт украинской аграрной продукции может вырасти на 15-20% по сравнению с предыдущим годом.

По данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9% - 45 миллионов долларов).