Премьер обещает поддержку малым и средним фермерам

Правительство в госбюджете на 2018 год будет поддерживать производителей качественной сельхозпродукции, а также малых и средних фермеров.

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Об этом сообщил, выступая в Верховной Раде, премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В проекте бюджета на 2018 год мы уделяем особое внимание развитию агропромышленного комплекса, я обещал это, и это является приоритетным. На что именно мы будем выделять деньги? Ни в коем случае мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать никаких олигархов, нам с ними не по дороге… Мы будем поддерживать отечественных производителей качественной сельхозпродукции. Нужно поддержать малый и средний бизнес на селе», - сказал он.

Гройсман отметил, что правительство предусмотрело поддержку и национального фермерства, и животноводства, и сельхозмашиностроения.

«Мы сегодня сделаем верные сбалансированные шаги на поддержку сельского хозяйства. Мне нужна занятость на селе и чтобы на полках была качественная конкурентоспособная украинская продукция», - заявил премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в государственном бюджете на 2018 год предлагает увеличить расходы на аграрную отрасль до 7,3 млрд грн с 6,3 млрд грн в текущем году.