В Украине проведут первую сельхозперепись

Кабинет министров Украины распорядился провести Первую всеукраинскую общую сельскохозяйственную перепись. Соответствующее распоряжение Кабмина (от 6 мая т.г. №485-р) опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, Кабмин согласился с предложением Госкомстата относительно проведения с 1 по 25 июля 2012 г. Первой всеукраинской общей сельскохозяйственной переписи.

Госкомстат и его территориальные органы назначены ответственными за подготовку и проведение переписи, обработку, обобщение и распространение ее результатов.

Госкомстат вместе с заинтересованными центральными органами исполнительной власти и научными учреждениями должны подготовить до 1 июля 2009 г. календарный план подготовки к проведению переписи; до 1 ноября 2009 г. - программу и инструментарий переписи; и до 1 января 2010 г. - методы обработки и программу разработки материалов переписи.

Апробация программы пройдет в Николаевской области в 2010 г.