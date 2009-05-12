Кабмин не возобновил с начала мая форвардные закупки зерна

Кабинет Министров Украины не возобновил форвардные закупки зерна, несмотря на намерение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО вернуться к форвардным операциям с зерном в конце апреля.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" со ссылкой на сообщения сельхозпроизводителей, подавших заявки на реализацию зерна в Аграрный фонд по форвардным контрактам.

В УКАБ отметили, что невозможность продать зерно государству по форварду усиливает финансовое давление на аграриев в условиях отсутствия государственной поддержки (профинансирована лишь задолженность по поддержке перед сельхозпредприятиями за 2008 год) и неблагоприятной ситуации на финансово-кредитном рынке.

"Форвардные операции с зерном являются обоюдно выгодными, ведь они позволяют государству зарезервировать определенные объемы зерна нового урожая в условиях прогнозируемого снижения валового сбора. С другой стороны, для сельхозпредприятий в нынешних условиях это один из немногих источников пополнения оборотных средств", - отметил президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА.

В ассоциации надеются, что планы правительства относительно применения тех или иных мер государственной поддержки аграриев будут реализовываться на практике, что позволит сохранить доверие к экономической политике Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, в апреле премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Аграрный фонд с начала мая возобновит форвардные закупки зерна урожая 2009 года.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 18 февраля 2009 г. №96 разрешил Аграрному фонду осуществлять форвардные закупки зерна.

Согласно документу, Аграрному фонду разрешено в текущем маркетинговом периоде проводить в установленном порядке для формирования государственного продовольственного резерва не связанную с государственным ценовым регулированием закупку продовольственного зерна урожая 2008 года по средневзвешенным ценам, которые сложились на протяжении последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах, но не выше установленной минимальной цены на продовольственное зерно.