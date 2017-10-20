В Украине выявили очередные случаи чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Луганской и Николаевской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, в Луганской области 15 октября на обочине дороги между с. Майское и с. Ласковое Сватовского района Луганской области было выявлено 8 трупов домашних свиней.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

Сообщается, что в Николаевской области 18 октября в личном подсобном хозяйстве в с. Васильевка Березанского района Николаевской области было зарегистрировано заболевание и гибель свиней. Диагноз АЧС также был подтвержден лабораторными исследованиями.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Сватовской и Березанской районных государственных администрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрированы 122 вспышки АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 12 октября 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 270 вспышек АЧС в 24 областях.

Правительство предлагает в 2018 году в 6 раз увеличить финансирование Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для борьбы с опасными вирусными заболеваниями животных, в частности, африканской чумой свиней (АЧС). Таким образом, финансирование противоэпизоотических мероприятий в следующем году вырастет до 687,2 млн грн с 113,7 млн грн в 2017 году.

Согласно данным главы ведомства Владимира Лапы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200-250 вспышек АЧС.