Таможня обнародовала список товаров для обязательного контроля
12:30, 12 мая 2009Агро
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Скот, рыба, морепродукты...
Государственная таможенная служба Украины обнародовала список товаров, которые подлежат обязательному санитарному, ветеринарному, фитосанитарному, радиологическому, экологическому контролю и контролю за перемещением культурных ценностей через государственную границу.
Об этом говорится в приказе Гостаможслужбы от 27 марта т.г., зарегистрированном в Минюсте 8 апреля т.г. и размещенном на официальном сайте правительства.
Среди товаров, которые подлежат обязательному контролю, в частности, скот, рыба, морепродукты, продукты животного и растительного происхождения и т.д.
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