Таможня обнародовала список товаров для обязательного контроля

Государственная таможенная служба Украины обнародовала список товаров, которые подлежат обязательному санитарному, ветеринарному, фитосанитарному, радиологическому, экологическому контролю и контролю за перемещением культурных ценностей через государственную границу.

Об этом говорится в приказе Гостаможслужбы от 27 марта т.г., зарегистрированном в Минюсте 8 апреля т.г. и размещенном на официальном сайте правительства.

Среди товаров, которые подлежат обязательному контролю, в частности, скот, рыба, морепродукты, продукты животного и растительного происхождения и т.д.