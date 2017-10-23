Беларусь ограничила ввоз свинины из четырех областей Украины

Республика Беларусь ввела временные ограничения на импорт свинины из Одесской, Луганской, Винницкой и Ривненской областей в связи со вспышками на этих территориях острого вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС).

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Об этом говорится в указаниях, размещенных на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

«По информации Международного эпизоотического бюро от 12 октября 2017 года, на территории Одесской, Луганской, Винницкой и Ривненской областей Украины зарегистрированы новые случаи заболевания свиней африканской чумой свиней», - говорится в документе.

Согласно сообщению, запрет распространяется на импорт живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рого-копытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных. Также ведомство ввело ограничения на ввоз кормов и кормовых добавок, содержащих в своем составе свиноводческое сырье из Одесской, Луганской, Винницкой и Ривненской областей, а также оборудования, используемого для перевозки, содержания, убоя и разделки свиней.

Исключение составили готовые корма и кормовые добавки для кошек и собак растительного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, прошедшие термическую обработку.

Ведомство подчеркнуло, что ограничения не распространяются также на разрешения, которые были выданы по согласованию с комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию Беларуси, на шроты, прошедшие термическую обработку в процессе изготовления, для производства комбикормов для животных и ценных видов рыб.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрированы 126 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 23 октября 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 274 вспышки АЧС в 24 областях.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает в 2018 году в 6 раз увеличить финансирование Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для борьбы с опасными вирусными заболеваниями животных, в частности, африканской чумой свиней (АЧС). Таким образом, финансирование противоэпизоотических мероприятий в следующем году вырастет до 687,2 млн грн с 113,7 млн грн в 2017 году.

Согласно данным главы ведомства Владимира Лапы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200-250 вспышек АЧС.