Четыре страны сняли ограничения на импорт свинины из Мексики, ранее введенные в связи с эпидемией нового гриппа. Решение отказаться от запрета на импорт свинины, весьма болезненно воспринятого мексиканскими властями, приняли Гондурас, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Эквадор. Об этом во вторник сообщил министр экономики Мексики Херардо Руис, передает ПРАЙМ-ТАСС..

Ранее Мексика подала заявление во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с принимаемыми ограничениями на импорт мексиканской свинины и потребовала предоставить резонные обоснования таких запретов. В числе восьми стран, упоминавшихся в мексиканском заявлении, значились Азербайджан, Украина, Китай, а также Россия, которая не является членом ВТО. Казахстан позднее других ввел ограничения на импорт свинины из Мексики, однако оказался в числе первых, кто от этой меры отказался.

Мексиканские власти расценивают ограничения на импорт национальной свинины как "дискриминационные меры, принятые в нарушение международных обязательств".