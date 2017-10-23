Поголовье свиней в Украине сократится до исторического минимума

Поголовье свиней на начало 2018 года будет самым низким за всю современную историю Украины. Такой прогноз сделал аналитик сельскохозяйственных рынков Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Панкратов, сообщает Liga.net со ссылкой на AgroPortal.

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"Мы неоднократно слышали о том, что поголовье свиней в стране в начале 2017 г. оказалось самым низким почти за 10 лет, но интересно, как дела сейчас? Сразу скажу - ухудшились. То есть поголовье продолжало сокращаться", - отметил эксперт.

По его словам, на самом деле, с начала года поголовье немножко увеличилось, но из-за сезонных колебаний сравнивать его имеет смысл только с соответствующим месяцем прошлого года. И здесь отставание от прошлогодних показателей по состоянию на 1 октября достигло уже 9,3% (6,762 миллиона голов против 7,454 миллиона голов), тогда как на 1 января разница составляла 5,8%.

"Наибольшее сокращение произошло в категории сельскохозяйственных предприятий. На 1 октября там содержалось на 10,1% меньше свиней чем в прошлом году (3,427 миллиона голов против 3,814), хотя на начало года отставание было на уровне всего 3,7%. Факторов этого сокращения много - это и АЧС, и низкая доходность в прошлом году, последствия которой стали проявляться в полной мере, и достаточно высокие цены на живой вес, которые подбадривали реализацию, и ремонт мощностей и обновление поголовья сразу на нескольких крупных предприятиях", - пояснил Панкратов.

В хозяйствах населения сокращение свиного поголовья происходит без ускорения и продолжает тренд последних семи лет. На 1 октября разница с предыдущим годом составляла 8,4% (3,334 миллиона голов против 3,639), а на 1 января она была не намного меньше - 8,1%.

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Доля поголовья в сельхозпредприятиях на 1 октября составила 50,7%, что уже немного меньше чем в прошлом году (51,2%), но все еще выше половинной отметки, отметил эксперт.

"…Тенденция сокращения поголовья свиней в хозяйствах населения продолжается, и она почти не реагирует на временные рыночные факторы, то есть является эволюционной. Профессиональный свиноводческий сектор, напротив, довольно чувствителен к изменениям доходности и рискованности бизнеса и проявляет довольно логичную и прогнозируемую реакцию. Пока эта реакция является несколько запоздалой, ведь, например, в ЕС и пик цен произошел раньше, и соответствующее увеличение производства произошло скорее, но все же появляются признаки устойчивого рынка и у нас", - сказал Панкратов.

Таким образом, несмотря на все риски, связанные с АЧС, по мнению эксперта, можно ожидать, что профессиональный свиноводческий сектор покажет рост поголовья (точнее уменьшит отставание от прошлого года, учитывая сезонную тенденцию на спад в это время) уже в ближайшие месяцы, так как доходность бизнеса значительно улучшилась, и сейчас является самой высокой за последние три года.

"Вместе с тем, перекрыть этим спад поголовья в хозяйствах населения пока нереально и общее свиное поголовье на начало следующего года ожидаемо будет самым низким за всю современную историю Украины - на уровне 6,1 млн голов, по нашим расчетам", - сказал эксперт ФАО.