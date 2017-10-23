Поголовье свиней в Украине сократится до исторического минимума
Свиное поголовье на начало следующего года ожидаемо будет самым низким за всю современную историю Украины.
Поголовье свиней на начало 2018 года будет самым низким за всю современную историю Украины. Такой прогноз сделал аналитик сельскохозяйственных рынков Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Панкратов, сообщает Liga.net со ссылкой на AgroPortal.
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"Мы неоднократно слышали о том, что поголовье свиней в стране в начале 2017 г. оказалось самым низким почти за 10 лет, но интересно, как дела сейчас? Сразу скажу - ухудшились. То есть поголовье продолжало сокращаться", - отметил эксперт.
По его словам, на самом деле, с начала года поголовье немножко увеличилось, но из-за сезонных колебаний сравнивать его имеет смысл только с соответствующим месяцем прошлого года. И здесь отставание от прошлогодних показателей по состоянию на 1 октября достигло уже 9,3% (6,762 миллиона голов против 7,454 миллиона голов), тогда как на 1 января разница составляла 5,8%.
"Наибольшее сокращение произошло в категории сельскохозяйственных предприятий. На 1 октября там содержалось на 10,1% меньше свиней чем в прошлом году (3,427 миллиона голов против 3,814), хотя на начало года отставание было на уровне всего 3,7%. Факторов этого сокращения много - это и АЧС, и низкая доходность в прошлом году, последствия которой стали проявляться в полной мере, и достаточно высокие цены на живой вес, которые подбадривали реализацию, и ремонт мощностей и обновление поголовья сразу на нескольких крупных предприятиях", - пояснил Панкратов.
В хозяйствах населения сокращение свиного поголовья происходит без ускорения и продолжает тренд последних семи лет. На 1 октября разница с предыдущим годом составляла 8,4% (3,334 миллиона голов против 3,639), а на 1 января она была не намного меньше - 8,1%.
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Доля поголовья в сельхозпредприятиях на 1 октября составила 50,7%, что уже немного меньше чем в прошлом году (51,2%), но все еще выше половинной отметки, отметил эксперт.
"…Тенденция сокращения поголовья свиней в хозяйствах населения продолжается, и она почти не реагирует на временные рыночные факторы, то есть является эволюционной. Профессиональный свиноводческий сектор, напротив, довольно чувствителен к изменениям доходности и рискованности бизнеса и проявляет довольно логичную и прогнозируемую реакцию. Пока эта реакция является несколько запоздалой, ведь, например, в ЕС и пик цен произошел раньше, и соответствующее увеличение производства произошло скорее, но все же появляются признаки устойчивого рынка и у нас", - сказал Панкратов.
Таким образом, несмотря на все риски, связанные с АЧС, по мнению эксперта, можно ожидать, что профессиональный свиноводческий сектор покажет рост поголовья (точнее уменьшит отставание от прошлого года, учитывая сезонную тенденцию на спад в это время) уже в ближайшие месяцы, так как доходность бизнеса значительно улучшилась, и сейчас является самой высокой за последние три года.
"Вместе с тем, перекрыть этим спад поголовья в хозяйствах населения пока нереально и общее свиное поголовье на начало следующего года ожидаемо будет самым низким за всю современную историю Украины - на уровне 6,1 млн голов, по нашим расчетам", - сказал эксперт ФАО.