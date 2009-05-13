Рост агропроизводства в апреле составил 19%

Рост производства в сельском хозяйстве в апреле по сравнению с мартом составил 19,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, сославшись на данные Госкомстата.

Она напомнила, что в марте по отношению к февралю этот показатель составлял 14,4%.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сельское хозяйство – это единственная отрасль, которая на сегодняшний день демонстрирует рост производства.

В других же отраслях существуют серьезные проблемы. Поскольку, по оценкам международных финансовых организаций, глобальный мировой кризис продлится не только в 2009 году, но и в начале 2010-го, перед правительством стоит серьезная и сложная задача по стабилизации ситуации в промышленности и экономике, в том числе и по выполнению государственного бюджета.

Премьер сообщила, что яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в этом году засеяно 6,822 млн. га, что почти на 200 га больше, чем в 2008 году (6,617 млн. га).

Она отметила позитив в том, что в этом году, благодаря сверхусилиям аграриев и сотрудничеству их с правительством, удалось достичь увеличения площадей посевов.