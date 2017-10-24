Аграрии за девять месяцев получили 2,3 миллиарда бюджетной поддержки - Гройсман

Украинские сельхозпроизводители в январе-сентябре получили 2,31 млрд грн бюджетной поддержки.

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Об этом написал на своей странице в сети Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По данным премьер-министра, аграрный экспорт за указанный период вырос на 24,5%.

Гройсман также напомнил, что поддержка АПК является одним из приоритетов правительства.

"Эта поддержка уже имеет конкретные результаты: экспорт аграрной продукции за девять месяцев текущего года вырос на 24,5%, размер бюджетной дотации аграриям за этот же период составил 2,31 млрд гривен. В бюджете на следующий год мы закладываем поддержку отечественного АПК на уровне 7,3 млрд гривен", - написал премьер.

Как сообщал УНИАН, всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,4 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы.