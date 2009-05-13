Дефицит сахара в Украине может составить 0,6-0,65 млн.т

Дефицит сахара в Украине в 2009-2010 МГ может составить 0,6-0,65 млн. тонн. Об этом говорится в сообщении консалтингового агентства ААА.

В сообщении отмечается, что эксперты агентства снизили прогноз производства сахара в Украине в 2009 году на 5% - до 1,45 млн. тонн, поскольку обследования ранних посевов сахарной свеклы показали развитие негативных явлений. Кроме того, часть посевов сильно пострадала от заморозков, а часть слабо развита из-за апрельской засухи.

В связи с этими факторами эксперты агентства снизили свой предыдущий прогноз производства сахарной свеклы в Украине на 4,9% в бункерном весе – до 12 млн. тонн.

Производство сахара из национального сырья в сезоне 2009 года также будет ниже показателей 2008 года на 4-5% - 1,45 млн. тонн.

«При практически нулевых переходящих запасах белого сахара в Украине дефицит продукта в 2009/2010 МГ может составить 600– 650 тыс. тонн», - говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, в Украине производство сахара в 2008/2009 маркетинговом году снизилось на 15% - до 1,6 млн. тонн, против 1 млн. 859 тыс. тонн, произведенных в 2007-2008 МГ.

В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн). Средняя урожайность сахарной свеклы составила 355 ц/га.

В переработке участвовали 70 заводов из 104, получивших квоту. В прошлом году свеклу перерабатывали 110 заводов из 119, получивших квоту.