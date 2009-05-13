Эксперты снизили прогноз урожая пшеницы в Украине

Эксперты консалтингового агентства ААА снизили свой предыдущий прогноз урожая пшеницы в Украине на 3,7%.

Об этом говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

Сообщается, что прогноз за месяц по производству озимой пшеницы снижен на 3,4%, яровой – на 11,5%. Суммарно урожай пшеницы в Украине в сезоне 2009 года может составить не более 17,9 млн. тонн, что на 45% меньше урожая 2008 года.

По информации агентства, снижение прогнозов вызвано ухудшением состояния посевов в апреле текущего года.