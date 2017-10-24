Украина может войти в тройку крупнейших экспортеров малины в Европе

Украина по итогам текущего года может войти в тройку крупнейших экспортеров малины в Европе, после Сербии и Польши, сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

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"В 2017 году, по моим оценкам, мы войдем в тройку крупнейших экспортеров малины в Европе после Сербии и Польши. В мире мы будем четвертыми, пропустив вперед еще и Чили", - написал он.

Эксперт добавил, что по объемам экспорта малины Украина уступает также Голландии и Бельгии, но эти страны являются ре-экспортерами и нетто-импортерами, то есть импортируют больше, чем экспортируют.

При этом Ярмак отметил, что почти все крупнейшие поставщики этой ягоды постепенно сокращают ее экспорт, поэтому у Украины есть возможность занять их место.

По данным эксперта, если отечественные экспортеры будут учитывать международный опыт, в ближайшие 10 лет Украина сможет стать мировым лидером в экспорте малины.

"Если мы будем учиться на чужих ошибках, мы преодолеем расстояние с Польшей, Чили и Сербией в течение 5-7 лет, и выйдем в мировые лидеры. Думаю, что можно с высокой степенью уверенности прогнозировать выход в число лидеров мирового экспорта малины примерно за 10 лет", - сообщил он.

Согласно экспертным данным, в прошлом году Украина уже вошла в десятку крупнейших поставщиков малины в мире. При этом наше государство заняло шестое-седьмое место в мире по объемам чистого экспорта замороженной малины.

По словам Ярмака, основными проблемами при экспорте украинской малины являются отсутствие рабочей силы и недостаточный уровень знаний в этой сфере.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году отечественные аграрии более чем вдвое увеличили экспорт малины, ежевики и шелковицы, до 720 тонн, и в 1,7 раза – земляники и клубники, до 2,27 тысячи тонн.