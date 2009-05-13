Кабмин распределил 2,2 млрд. грн. из Стабфонда

Кабинет Министров Украины на своем сегодняшнем заседании принял решение о распределении средств Стабилизационного фонда в объеме 2,2 млрд. грн., предназначенных для поддержки аграрного сектора в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, основная часть средств в объеме 800 млн. грн. будет направлена на удешевление кредитных ресурсов для сельхозпроизводителей, 400 млн. грн. будут направлены на закупку сельскохозяйственной техники для ее дальнейшей реализации аграриям по лизинговым схемам. Еще 150 млн. грн. будут направлены на поддержку фермерских хозяйств.

Остальные средства, сказал министр, будут направлены на финансирование программ господдержки развития растениеводства и животноводства, а также на погашение задолженности по выполнению ряда программ.

Министр отметил, что при распределении средств были учтены замечания, поступившие от профильного комитета Верховной Рады.