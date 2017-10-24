Аграрии Житомирщины посеяли 95% озимых зерновых под урожай следующего года - ОГА

На Житомирщине продолжается сбор поздних сельскохозяйственных культур и посев под урожай следующего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, аграрии уже провели посев озимых зерновых культур под урожай 2018 года на площади 144,1 тыс. га, что составляет 95 %.

«По состоянию на 24.10.2017 года во всех категориях хозяйств сев озимых зерновых культур под урожай 2018 году провели на площади 144,1 тыс. га (95 % к прогнозу), что на 13,0 тыс. га (10 %) больше, чем на эту дату в прошлом году. В частности, посеяно 112,8 тыс. га озимой пшеницы и тритикале, 28,0 тыс. га ржи и 3,3 тыс. га озимого ячменя», – сообщает управление агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

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Также по состоянию на сегодня аграрии области обмолотили 296,6 тыс. га (71% к прогнозу) зерновых и зернобобовых культур и намолотили 1 млн 147,4 тыс. тонн зерна.

В частности, кукурузу на зерно обмолочено на площади 34,1 тыс. га (22 %), собрали 234,5 тыс. тонн, гречиху – на площади 14,9 тыс. га (77 %), собрано 17,0 тыс. тонн зерна. Также просо обмолочено на площади 3,7 тыс. га (100 %), валовой сбор этой кутури составил 4 тыс. тонн. Сою обмолочено на площади 89 тыс. га (60%), намолочено 181,9 тыс. тонн, подсолнечник– на площади 60,7 тыс. га (61%), валовой сбор семян составляет 132,7 тыс. тонн

Кроме того, в области завершается уборка сахарной свеклы, которую выкопали на площади 9,8 тыс. га (78 %) и которой уже собрали 438,6 тыс. тонн.