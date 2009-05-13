АФ возобновит форвардные закупки зерна в мае

Аграрный фонд Украины возобновит форвардные закупки зерна в мае текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«Думаю, в мае возобновим», – сказал министр, пояснив при этом, что задержка с возобновлением закупок была связана с тем, что Аграрный фонд работал на спотовом рынке зерна.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 мая Кабмин не возобновил форвардные закупки зерна, несмотря на намерение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО вернуться к форвардным операциям с зерном в конце апреля т.г.

КМУ своим постановлением от 18 февраля 2009 г. №96 разрешил Аграрному фонду осуществлять форвардные закупки зерна. Согласно документу, Аграрному фонду разрешено в текущем маркетинговом периоде проводить в установленном порядке для формирования государственного продовольственного резерва не связанную с государственным ценовым регулированием закупку продовольственного зерна урожая 2008 года по средневзвешенным ценам, которые сложились на протяжении последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах, но не выше установленной минимальной цены на продовольственное зерно.