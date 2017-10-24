"Смотрящие остались в 2013 году": Гройсман отстранил главу Госгеокадастра (видео)

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил об отстранении исполняющего обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха от должности в связи с информацией о наличии так называемых "смотрящих" по земельным вопросам, а также о начале расследования Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро.

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Об этом глава правительства заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве после того, как представитель одной из районных администраций озвучил просьбу "убрать смотрящих" от Госгеокадастра.

"Я внимательно выслушал информацию о смотрящих, и по большому счету я думаю, что на этом останавливаться не нужно. Я думаю, что все, что мы услышали, должно быть абсолютно четким предметом расследования, и не просто кого-то куда-то забрать, нужно кого-то куда-то посадить, и посадить нужно в тюрьму. Поэтому я предлагаю несколько важных шагов. Уважаемые, которые аплодировали - я жду от вас до конца дня конкретные факты, конкретные фамилии тех, кто является "смотрящим" в ваших районах и областях. И я просил бы сегодня это мне предоставить", - сказал Гройсман.

"Позиция вторая - господин Цвях, с этой минуты вы отстранены от исполнения своих обязанностей. Завтра я обращусь в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с тем, чтобы инициировать против вас дело, против всех ваших руководителей районных управлений, расследовать, и вы будете сидеть. Вам никто не давал права, никто. Смотрящие остались в далеком 2013 году", - отметил премьер.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко, присутствовавший на заседании Совета, подчеркнул, что полностью поддерживает позицию премьер-министра.

"Полностью поддерживаю премьер-министра", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2016 года Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности главы Госгеокадастра Олега Цвяха, который до назначения занимал должность начальника главного управления Госгеокадастра в Киеве.

В декабре прошлого года Кабинет министров Украины передал Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) функции по контролю за землями сельскохозяйственного назначения, ранее исполняемые Государственной сельскохозяйственной инспекцией Украины.

В середине января 2017 года Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией заявили о предотвращении попытки отчуждения руководством Госгеокадастра Киевской области земель почти на 2 миллиарда гривень.