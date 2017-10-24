Порошенко раскритиковал работу и.о. главы Госгеокадастра

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития раскритиковал работу исполняющего обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.

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Он отметил, что "те, кто занимаются бизнесом в аграрной сфере, имеют существенные сложности при перерегистрации договоров аренды. Как вы думаете, на каком этапе возникают эти сложности, задействованы ли в этих сложностях главы райадминистраций, возможно обладминистраций, возможно Госгеокадастр в Киеве?".

"У меня совет Вам (президент обратился к и.о. председателя Госгеокадастра Олегу Цвяху - УНИАН): я бы на Вашем месте не улыбался, я не шучу с Вами. И то, что ушел Луценко (генеральный прокурор - УНИАН), это еще ничего не значит", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 октября, на заседании Совета регионального развития представитель одной из райадминистраций попросил "убрать смотрящих" от Госгеокадастра.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил об отстранении Цвяха от исполнения обязанностей председателя Госгеокадастра.

Также глава правительства заявил, что завтра обратится в Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро относительно расследования нарушений в работе Цвяха и руководителей райуправлений Госгеокадастра.