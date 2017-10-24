Порошенко раскритиковал работу и.о. главы Госгеокадастра
Перед этим на заседании Совета регионального развития представитель одной из райадминистраций попросил "убрать смотрящих" от Госгеокадастра.
Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития раскритиковал работу исполняющего обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.
Читайте такжеГосгеокадастр будет передавать землю в аренду исключительно через аукционы
Он отметил, что "те, кто занимаются бизнесом в аграрной сфере, имеют существенные сложности при перерегистрации договоров аренды. Как вы думаете, на каком этапе возникают эти сложности, задействованы ли в этих сложностях главы райадминистраций, возможно обладминистраций, возможно Госгеокадастр в Киеве?".
"У меня совет Вам (президент обратился к и.о. председателя Госгеокадастра Олегу Цвяху - УНИАН): я бы на Вашем месте не улыбался, я не шучу с Вами. И то, что ушел Луценко (генеральный прокурор - УНИАН), это еще ничего не значит", - сказал президент.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 октября, на заседании Совета регионального развития представитель одной из райадминистраций попросил "убрать смотрящих" от Госгеокадастра.
После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил об отстранении Цвяха от исполнения обязанностей председателя Госгеокадастра.
Также глава правительства заявил, что завтра обратится в Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро относительно расследования нарушений в работе Цвяха и руководителей райуправлений Госгеокадастра.