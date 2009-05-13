Ветслужба Украины ожидает инспектирования птицефабрик

Ветеринарная служба Украины ожидает инспектирование специалистами Евросоюза украинских птицефабрик в июне текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Петр ВЕРБИЦКИЙ.

«В июне будет визит европейских инспекторов. Будут инспектироваться птицеводческие хозяйства», - сказал П.ВЕРБИЦКИЙ.

По его словам, будет проверено 5 предприятий, и их перечень уже определен.

П.ВЕРБИЦКИЙ выразил надежду, что украинские предприятия успешно пройдут аттестацию и до 2010 года получат разрешения на экспорт мяса птицы и пищевого яйца в страны ЕС.