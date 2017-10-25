Кабмин уволил руководителя Госгеокадастра Олега Цвяха
Правительство уволило и. о. главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.
Кабинет министров на сегодняшнем заседании уволил и. о. главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха, деятельность которого ранее раскритиковал и потребовал расследовать премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.
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"Уволили", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об увольнении Цвяха.
Как сообщал УНИАН, 24 октября на заседании Совета регионального развития представитель одной из райадминистраций попросил "убрать смотрящих" от Госгеокадастра. В ответ на это Гройсман сообщил об отстранении Цвяха от исполнения обязанностей председателя Госгеокадастра.
Также глава правительства заявил, что обратится в Генпрокуратуру и НАБУ относительно расследования нарушений в работе Цвяха и руководителей райуправлений Госгеокадастра. Также работу Цвяха раскритиковал президент Петр Порошенко.