В ЕС призвали госорганы Украины к реальной борьбе с нелегальной торговлей сигаретами

Глава Миссии Европейского союза EUBAM Эндрю Тесориэр призвал госорганы Украины к сотрудничеству в борьбе с нелегальной торговлей сигаретами. Об этом он сказал в Одессе во время заседания специальной группы по борьбе с незаконным оборотом табачных изделий.

По его словам, до 2008 года уровень нелегального оборота табака составлял меньше 1%. Но по итогам 2013 года объем незаконного рынка табачных изделий в Украине оценивался в 8,5%. Такой существенный рост обусловлен акцизной политикой – за год ставки акцизного налога повышались три раза. Однако уже к концу 2016 года показатель удалось снизить до 1,1%.

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В августе 2017 Правительство Украины одобрило Национальную стратегию борьбы с незаконным производством и оборотом табачных изделий до 2021 года. Имплементация положений этой Стратегии позволит обеспечить органы контроля эффективными инструментами по противодействию нелегальной торговли табачными изделиями. Именно поэтому глава Миссии EUBAМ Эндрю Тесорьер и призвал представителей госорганов Украины к скорейшей разработке и реализации конкретного плана действий.

«Совершенствование сотрудничества – важнейший компонент эффективного противодействия контрабанде сигарет. Преимуществом форума Рабочей группы по табачным изделиям является то, что она объединяет в одном месте все заинтересованные стороны и стимулирует их взаимодействие. Необходимость Стратегии по нелегальным табачным изделиям была впервые выявлена в ходе заседания Рабочей группы по табачным изделиям, и я счастлив, что одобренная стратегия подчеркивает важность межведомственного и международного сотрудничества. При обсуждении этих вопросов EUBAM всегда принимает во внимание мнение граждан и общественную безопасность», - сказал он.