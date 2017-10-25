В Житомире открыли современную фитосанитарную лабораторию, в которой будут проводить независимую экспертизу растительной продукции

В Житомире сегодня открыли современную фитосанитарную лабораторию, в которой будут проводить независимую экспертизу растительной продукции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, обновленная Житомирская областная фитосанитарная лаборатория стала первой в Украине, где на высоком технологическом уровне проводятся исследования растений, сельскохозяйственных культур, семян, а также контроль пестицидов и нитратов.

На этом подчеркнул председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа сегодня, 25 октября, во время открытия лаборатории.

«Такая современная фитосанитарная лаборатория является первой в Украине, в которой проведена полная реконструкция – сделан капитальный ремонт помещения и закуплено современное оборудование. Есть все условия для того, чтобы эффективно работать. И надеюсь, что та продукция, которая будет проходить в экспертизу в этой лаборатории, успешно экспортироваться в иностранные государства. В Житомирской области есть все шансы для того, чтобы получить аккредитацию в соответствии с требованиями международных стандартов», – отметил Владимир Лапа.

Участие в открытии лаборатории принял заместитель председателя – руководитель аппарата Житомирской ОГА Алексей Ясюнецький, который поздравил коллектив. «Сегодняшнее событие является примером того, что собственными силами можно создать такую высокоспециализированную фітолабораторію. И именно это учреждение на Житомирщине имеет все возможности для проведения полной независимой лабораторной экспертизы, результаты которых будут иметь оценку международного уровня. Поздравляю вас и желаю успехов в работе, энтузиазма и признания»,- сказал он.

Основные задачи учреждения – проведение фитоекспертизы растительных объектов, определение избыточного количества пестицидов в продуктах сельскохозяйственного производства, растениеводства, почве и воде; определения посевных качеств семян и садового материала.

В новом помещении ГУ «Житомирская областная фитосанитарная лаборатория» функционирует 5 отделов:

отдел фитосанитарного анализа;

отдел аналитики пестицидов, агрохимикатов;

регистрации образцов объектов регулирования и оформления документов;

отдел определения посевных качеств семян и товарных качеств посадочного материала;

отдел фитосанитарных процедур.

Справочно: ГУ «Житомирская областная фитосанитарная лаборатория» подчиняется Держпродспоживслужбі Украины и принадлежит к сфере ее управления. Направление и координация деятельности Лаборатории возложена на Департамент фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства и рассадничества Держпродспоживслужби. В лаборатории работает 61 специалист.

Для того, чтобы получить аккредитацию международного уровня, с 2013 года начались работы по ремонту помещения, которое лаборатория арендует в Институте сельского хозяйства Полесья УААН.

Сейчас завершен ремонт второго помещения в 17 кабинетах и установлено ПЦР - оборудования, в соответствии с международными стандартами до испытательных лабораторий.

В июле лаборатория подала пакет документов для аккредитации Национального агентства по аккредитации (НААУ). Аудит предварительно внедренной системы управления запланирована на второе полугодие 2017 года.