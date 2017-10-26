Минагропрод уточнил прогноз урожая зерновых в этом году

Министерство аграрной политики и продовольствия уточнило прогноз урожая зерновых в Украине в 2017 году на уровне 62 миллионов тонн, что является вторым крупнейшим показателем за историю независимости нашего государства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"По состоянию на 25 октября по итогам уборки кукурузы с площади 2,5 миллиона га, или 55%, Минагропрод уточняет свой предыдущий прогноз урожая на уровне 62 миллионов тонн... Этот урожай является вторым по объему в новейшей истории Украины, уступая лишь прошлогоднему рекорду", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, украинские аграрии к 25 октября намолотили 49,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 12,5 миллиона га (85% от прогноза) при урожайности 39,9 ц/га (в 2016 году - 42,6 ц/га).

В частности, кукурузы намолочено 11,7 миллиона тонн с площади 2,5 миллиона га (55%) при урожайности 47,4 ц/га, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 58,3 ц/га. Пресс-служба отметила, что урожайность кукурузы сократилась по сравнению с прошлым годом из-за недополучения существенного количества осадков в период вегетации культуры, прежде всего в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

"Кукуруза и пшеница формируют в целом 80% валового сбора, поэтому этот показатель был решающим для обобщающего прогноза (урожая зерновых - УНИАН). В конце концов, результат хотя и меньше прошлогоднего, оказался лучше предыдущих ожиданий, в первую очередь потому, что влияние погодных условий было неравномерным", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.

Согласно сообщению, аграрии собрали 10,8 млн тонн подсолнечника с площади 5,5 миллиона га (93%), 3 миллиона тонн сои с 1,6 миллиона га (81%).

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Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал урожай зерновых в 2017 году, в зависимости от погодных условий, на уровне 60,2–63 миллионов тонн.

Согласно информации Мартынюка, валовой сбор зерновых культур и овощей в Украине по итогам 2017 года полностью обеспечит потребности украинского внутреннего рынка, вследствие чего цены на большинство продуктов питания будут стабильными.

В ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 миллиона га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 миллиона га (включая 7,15 миллиона га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 миллиона га, что на 152 тысячи га превышает показатель прошлого года.

В 2016 году в Украине было собрано 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.