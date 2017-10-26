Помогать нужно тем, кто платит больше всего налогов - эксперт

Такое мнение озвучил эксперт Сергей Быков в эфире «NewsOne», комментируя вопрос распределения государственной помощи сельхозпредприятиям в 2018 году.

«Мы должны констатировать, что Украина не настолько богатая страна, чтобы поддерживать убыточные или рискованные проекты. Власть приняла правильное решение – идти по пути европейского опыта, когда поддерживаются только эффективные предприятия», - отметил он.

Если брать МХП (Мироновский хлебопродукт - ред), то получение дотаций этой компанией вполне логично. Наибольшую сумму дотаций у нас получает тот представитель бизнеса, который больше всех производит, а главное, больше всех продает мяса. Если говорить о других предприятиях АПК, то они тоже дотируются, но сезонно. Например, производители растительной продукции получают дотации тогда, когда они собирают и соответственно продают свой урожай. И сейчас этот процесс тоже идет», - уточнил эксперт.

По его словам, система выстроена таким образом, что никакой дискриминации или кулуарности здесь нет. Действует простое правило: кто больше заплатил налогов, тот больше получил дотаций, пояснил С.Быков.

“В бюджете запланирован ряд целевых программ в поддержку малого фермерства и малых предприятий сельского хозяйства. Например, запланирована нулевая ставка на привлечение финансовых средств от государства для строительства новых объектов нежилого комплекса. То есть те помещения, где будет производиться та или иная сельхозпродукция.

Также запланировано 2 млрд грн на развитие поголовья. Это достаточно существенные средства, направленные на малое фермерство и на малые предприятия АПК», - рассказал он.

При правильной государственной политике, крупные компании могли бы самостоятельно поддерживать мелких фермеров, создавая им «подушку безопасности», уверен эксперт.

«Я убежден, что именно крупные фермерские хозяйства должны взять на себя долю определенной ответственности за развитие АПК Украины, поскольку они обладают и материальными, и техническими средствами, чтобы создавать собственные программы и привлекать фермеров к этому делу, гарантируя им прибыль и развитие», - подчеркнул С.Быков.