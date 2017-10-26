Украинские заводы произвели почти 900 тысяч тонн сахара

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа, переработали 6,37 миллиона тонн сахарной свеклы и произвели 874,3 тысячи тонн сахара, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

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По данным ассоциации, в Украине заработали 40 сахарных заводов из прогнозируемых 46.

Согласно информации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, украинские аграрии по состоянию на 25 октября собрали 9,3 миллиона тонн сахарной свеклы с 318 тысячи га, что составляет 67% от общей площади посева этой культуры в текущем году. При этом урожайность этой культуры составляет 435 ц/га против 468 ц/га в 2016 году.

Ранее пресс-служба ассоциации "Укрцукор" отмечала, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на развитие сладкого корнеплода, уборочная кампания сахарной свеклы в этом сезоне проходит медленнее, чем в предыдущем.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, украинские аграрии в ходе весенней посевной кампании 2017 года посеяли сахарную свеклу на 313 тысяч га.

По информации ассоциации "Укрцукор", украинские сахарные заводы за прошлый сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 млн тонн сахара, при том, что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара – на 40%.