Земельная реформа предусматривает меры для предотвращения всех рисков - Мартынюк

В обществе существует определенное предостережение о параметрах внедрения рынка земли, однако не существует никакого потенциального риска, который не мог бы быть нивелирован в рамках архитектуры земельной реформы. Об этом в ходе панельной дискуссии "Чего ждать от осени реформ", организованной Центром экономической стратегии, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

Читайте такжеКабмин предлагает провести в 2018 году всеукраинскую оценку сельхозземель"Экспертная группа, работавшая над законопроектом об обороте земель, анализировала все страхи и риски, за исключением откровенно популистских, и наработала исчерпывающий инструментарий для их предотвращения", - сказал Максим Мартынюк.

В частности, внедрение ограничения на концентрацию в 200 га/человек делает невозможным чрезмерную скупку земель, а ограничение круга покупателей физическими лицами и прямой запрет на участие иностранных граждан дадут приоритетный доступ к рынку земли мелким фермерам и создадут стимул для развития предпринимательства на селе.

Кроме того, осуществляются меры по повышению гарантий незыблемости права собственности на землю - в частности, Государственный земельный кадастр был переведен на систему Blockchain, являющуюся наиболее совершенной на сегодня технологией защиты данных, и введен функционал внешнего аудитора транзакций.

"Конечно рынок в формате all in all произведет больший экономический эффект, однако оставит за бортом социальные факторы и не создаст стимулов для формирования среднего класса в селе", - пояснил первый замминистра.

Он подчеркнул, что 17 лет мифотворчества на тему земельного моратория не могут быть нивелированы одномоментно, однако благодаря активной правительственной коммуникации в течение 2 последних лет, социологические исследования фиксируют постепенное смещение общественного мнения в сторону рынка земли. В то же время, фальстарт с внесением соответствующего законопроекта может отсрочить реформу на неопределенный срок.

Справка. Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году. Мораторий может быть отменен при условии вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2018 года.