Fozzy Group откроет первый супермаркет «Сільпо» в Полтаве

Промышленно-торговая группа Fozzy Group в июле текущего года откроет первый супермаркет «Сільпо» в Полтаве.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Украинская торговая гильдия», которая подписала договор с сетью продовольственных супермаркетов «Сільпо».

Как указывается в сообщении, супермаркет расположится на первом этаже ТРК «Киев».

Общая площадь магазина составит порядка 2,4 тыс. кв. .

Как сообщал УНИАН, компания «Укрросметалл» 14 февраля т.г. ввела в эксплуатацию первую очередь торгово-развлекательного центра "Киев" в Полтаве. Общая площадь 5-этажного торгово-развлекательного центра составляет 100 тыс. кв. м, арендная площадь – 80 тыс. кв. м. Общая площадь первой очереди торгового центра составляет 41 838 кв. м, торговая – 33 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Торговая сеть «Сільпо» – сеть продовольственных супермаркетов в Украине. Супермаркет «Сільпо» – это магазин самообслуживания, ассортимент которого насчитывает до 20 тыс. наименований продуктов питания и сопутствующих товаров в зависимости от величины торговой площади магазина.

Fozzy Group развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты «Сільпо», оптовые гипермаркеты Fozzy, «магазины у дома» «Фора» и «Буми», аптеки «Будь здоровий», фармацевтические супермаркеты «Біла ромашка», персональная электроника «Ringoo».

Основные предприятия промышленного направления Fozzy Group – Нежинский консервный завод, птицефабрика ООО ПКФ «Варто». Ресторанный бизнес – чешские ресторации «У хромого Пола» и «Старомак», рестораны Prad-A-Café и Liquor.