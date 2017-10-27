Кабмин назначил нового и.о. главы Госгеокадастра

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра директора департамента контроля за использованием и охраной земель ведомства Александра Колотилина вместо уволенного Олега Цвяха.

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Соответствующее распоряжение от 25 октября опубликовано на сайте Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, 24 октября на заседании Совета регионального развития представитель одной из райадминистраций попросил "убрать смотрящих" от Госгеокадастра. В ответ на это премьер-министр Гройсман сообщил об отстранении Цвяха от исполнения обязанностей председателя Госгеокадастра.

Также глава правительства заявил, что обратится в Генпрокуратуру и НАБУ относительно расследования нарушений в работе Цвяха и руководителей райуправлений Госгеокадастра. Также работу Цвяха раскритиковал президент Петр Порошенко.

25 октября Кабмин уволил Цвяха с занимаемой должности.