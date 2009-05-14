ПИБ открыл кредитную линию «Оболони»

«Проминвестбанк» принял решение об открытии кредитной линии в сумме 80 млн. грн. ЗАО «Оболонь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, кредитная линия открыта сроком на 13 месяцев для финансирования сезонной потребности компании в операционном рабочем капитале.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 32,662 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,452 млрд. грн., обязательства – 28,534 млрд. грн., собственный капитал – 4,128 млрд. грн., уставный капитал – 1,3 млрд. грн.

Первый квартал 2009 года банк закончил с убытком 220,047 млн. грн., 2008 год – с прибылью 99,303 млн. грн.

Российский "Внешэкономбанк" владеет 75%+3 акции ПИБа, Slav AG (как бенефициарный собственник) – 14,8%, семья МАТВИЕНКО – 5,2%, другие акционеры – 5%.

ЗАО «Оболонь» – один из крупнейших национальных производителей пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 6 предприятий в регионах Украины.

Рыночная доля компании на внутреннем рынке пивной продукции по итогам 2008 года составила 30,2%. Продукция ЗАО «Оболонь» экспортируется в 33 страны мира и составляет 75% общего украинского экспорта пива.