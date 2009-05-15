В США четвертый случай смерти человека от вируса гриппа А (H1N1)

В США зарегистрирован четвертый случай смерти человека от вируса гриппа А (H1N1), передает Associated Press. Летальный исход был зафиксирован в штате Аризона. Известно, что умершая - взрослая женщина.

Таким образом, общее число умерших в мире от нового вируса гриппа достигло 70 человек.

Напомним, сегодня стало известно, что количество инфицированных вирусом гриппа А (H1N1) достигло в 45 штатах США 4,3 тыс. человек. При этом есть опасность, что в ближайшее время вирус может распространиться на все 50 штатов страны. Соответствующие данные были обнародованы федеральным Центром по контролю и профилактике заболеваний, базирующимся в Атланте, штат Джорджия.

Наибольшее число больных зарегистрировано в штате Иллинойс - 620 человек. 510 больных выявлены в Висконсине, 473 - в Калифорнии, 439 - в Техасе и 431 - в Нью-Йорке.