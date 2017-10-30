Аграрии Житомирщины получат дотации за выращивание 5 тысяч гектар льна и гречки – ОГА

Аграрии Житомирской области получат дотации за выращивание 5 тыс. га посевов льна и гречки. Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, по оперативным данным, аграрии Житомирской области подали в облгосадминистрации 13 заявлений на дотации за выращивание льна и 26 заявлений – за посевы гречихи.

«На сегодня (30 октября - УНИАН) имеем 13 заявлений на возмещение посевов льна – это более 2 тысяч гектаров на общую сумму 1,9 млн грн, и 26 заявлений на возмещение посевов гречихи – около 3 тысяч гектаров на 1,1 млн грн», – рассказала УНИАН начальник отдела организационно-правового, административно-хозяйственного обеспечения и мобилизационной работы Нила Гыжко.

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Она также напомнила, что специальная бюджетная дотация из областного бюджета направляется сельскохозяйственным предприятиям в размере 2 тыс. грн - за выращивание 1 га льна-долгунца.

Кроме этого, спецдотация в сумме 0,7 тыс. грн из областного бюджета направляется сельхозпредприятиям за выращивание 1 га масличного льна, а в размере 300 гривен - за выращивание 1 га гречки на зерно.