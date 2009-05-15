Кабмин разрешил продавать населению сахар из продрезерва

Кабинет министров Украины разрешил продавать населению сахар из государственного продовольственного резерва.

Текст соответствующего постановления (от 13 мая т.г. №460) опубликован на сайте правительства.

В соответствии с документом, Кабинет министров разрешает продажу населению сахара из государственного продовольственного резерва через предприятия торговли, перечень которых определяется соответствующими местными органами исполнительной власти.

Минагрополитики, Минэкономики, Аграрному фонду вместе с Советом министров АР Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями, с учетом имеющегося в государственном продовольственном резерве объема сахара и балансов его внутреннего потребления, поручено согласовать в недельный срок график реализации сахара предприятиям торговли.

Аграрному фонду поручено обеспечить продажу сахара из госпродрезерва предприятиям торговли на условиях предварительной оплаты по цене, определенной Министерством аграрной политики по согласованию с Министерством экономики, но не ниже, чем средневзвешенная цена закупки, которая сложилась на 1 мая 2009 г., увеличенная на стоимость его хранения, и без права последующего его экспорта.

Отмечается, что торговая надбавка к цене реализации сахара из госпродрезерва не должна превышать 15% оптово-отпускной цены Аграрного фонда, независимо от количества посредников, которые принимают участие в его реализации населению.

Государственной инспекции по контролю за ценами поручено обеспечить контроль за ценами продажи сахара населению.