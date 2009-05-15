АМК возбудил дело против «О’КЕЙ Украина»

Киевское городское отделение Антимонопольного комитета Украины возбудило дело относительно ООО «О’КЕЙ Украина» по признакам недобросовестной конкуренции.

Об этом УНИАН сообщили в АМК.

Как выяснило отделение, торговая сеть использовала в своей деятельности обозначение «самый дешевый продукт». Поскольку такая информация могла ввести потребителей в заблуждение, отделение проводит расследование.

Справка УНИАН. Сеть «О’КЕЙ Украина» основана в 2005 году. Единым акционером является компания «Эксперт капитал», основным владельцем которой является Хилар ТЕДЕР.

На сегодня сеть «О’КЕЙ» в Украине насчитывает четыре гипермаркета в Киеве, Кривом Роге, Запорожье и Харькове.

Штат компании насчитывает 1400 человек.