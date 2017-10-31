Украина увеличила выручку от аграрного экспорта почти на четверть

Украина за девять месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 13,07 миллиарда долларов, что на 24,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"По данным официальной статистики, экспорт сельскохозяйственной продукции за январь-сентябрь 2017 года увеличился на 24,3% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, и составил 13,07 миллиарда долларов, или 41,7% от общего экспорта Украины", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основными покупателями украинской сельхозпродукции в отчетном периоде были страны Азии, закупившие этих товаров на 5,525 миллиарда долларов, ЕС – на 4,177 миллиарда долларов, и Африки – на 1,997 миллиарда долларов.

Согласно сообщению, основными экспортными товарными группами стало подсолнечное масло с долей 24,8% от общего объема аграрного экспорта, кукуруза (18%), пшеница, а также смесь пшеницы и ржи (14,45%), соя (4,84%), ячмень (4,6%) и семена рапса (4,6%)

При этом пресс-служба добавила, что по сравнению с предыдущим годом украинские аграрии существенно нарастили экспорт свежих или охлажденных бобовых (на 20,9 миллиона долларов), сливочного масла и других молочных жиров (на 64,2 миллиона долларов), замороженной говядины (на 34,1 миллиона долларов). Кроме того, экспорт абрикос, вишен, персиков, слив в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в 8,4 раза – до 6,4 миллиона долларов.

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Также сообщается, что за девять месяцев текущего года Украина увеличила импорт сельскохозяйственной продукции на 6,7% по сравнению с январем-сентябрем 2016 года – до 3,2 млрд долл. Больше всего наша страна закупила за границей рыбы, ракообразных и моллюсков (9,4%), табака и изделий из него (9,1%), плодов, орехов, цедры (9%), масла (5,2%), какао бобов и шоколада (4,8%), кофе, чая и пряностей (4,2%), зерновых (4,1%).

Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует, что по итогам 2017 года экспорт украинской аграрной продукции может вырасти на 15-20% по сравнению с предыдущим годом.

По данным ведомства, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9% - 45 миллионов долларов).