Житомирская область имеет самый высокий показатель в Украине за посевами озимой ржи - ОГА

Житомирская область имеет самый высокий показатель в Украине за посевами озимой ржи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, аграрии Житомирщины завершают посевы озимых зерновых. По показателю площадей посаженной ржи область является лидером в Украине.

Об этом сообщает начальник управления агропромышленного развития облгосадминистрации Руслан Кирилюк.

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«Аграрии области высеяли озимую рожь на площади 28,0 тыс. га. Это на 1,5 тыс. га больше соответствующего периода прошлого года и является самым высоким показателем как в зоне Полесья, так и в государстве в целом», – отметил Кирилюк.

По его словам, сев озимых зерновых культур под урожай 2018 года аграрии провели на площади 150, тыс. га, или 99% к прогнозу, тогда как общегосударственный показатель по посеву составляет 94%. Сравнивая с прошлым годом, посевная площадь озимых выросла на 12,1 тыс. га (9%).

В том числе аграрии посеяли 118,6 тыс. га пшеницы (+13,1 тыс. га до 2016 года), что составляет 104% к прогнозируемому (показатель по Украине составляет 95%).