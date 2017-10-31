Аграрии Житомирщины продолжают сбор поздних зерновых, намолочено 1,25 миллиона тонн зерна – ОГА

Аграрии Житомирской области продолжают сбор урожая поздних зерновых и зернобобовых культур и уже намолотили почти 1,25 млн тонн зерна. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

По состоянию на 31 октября, зерновые и зернобобовые обмолочены на площади 315,5 тыс. га (75%), собрано 1 246,8 тыс. тонн зерна.

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«На сегодня наша область занимает второе место по объему производства зерна среди областей зоны Полесья», – сообщает управление агропромышленного развития ОГА.

Кроме этого, аграрии области вырастили картофель на площади 80,2 тыс. га и собрали 1 641,8 тыс. тонн корнеплодов, что на 325,2 тыс. тонн превышает показатель 2016 года. По объемам производства картофеля Житомирщина занимает третье место в государстве.