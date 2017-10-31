Украинские заводы уже произвели более миллиона тонн сахара

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа, переработали 7,24 млн тонн сахарной свеклы и произвели более 1 млн тонн сахара, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор».

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По данным ассоциации, в настоящее время в Украине работает 40 сахарных заводов, суточная мощность которых составляет 172,4 тыс. тонн переработки сахарной свеклы, что на 6% превышает прошлогодний показатель. «Укрцукор» прогнозирует, что всего в текущем году сахар в Украине будут производить 46 заводов.

При этом пресс-служба отметила, что сахаристость свеклы в текущем сезоне ниже, чем в предыдущем.

«Сахаристость в этом году несколько ниже по сравнению с прошлогодними показателями - 17,22% против 17,86%, и, соответственно, выход сахара также несколько меньше - 14,24 (14,87 в прошлом году). Однако, по оценкам ассоциации, производство сахара удастся сохранить на уровне прошлого года - около 2 млн тонн», - приводятся в сообщении слова руководителя аналитического отдела ассоциации «Укрцукор» Русланы Бутыло.

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Пресс-служба добавила, что по состоянию на 30 октября украинские аграрии собрали сахарную свеклу с площади 227,1 тыс. га, что составляет 71% от всех посевных площадей под этой культурой. Больше всего собрали в Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областях.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, украинские аграрии в ходе весенней посевной кампании 2017 года посеяли сахарную свеклу на 313 тыс. га.

По информации ассоциации «Укрцукор», украинские сахарные заводы за прошлый сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, переработали 13,7 млн тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 млн тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 млн тонн.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара – на 40%.