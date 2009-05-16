Аргентина может прекратить экпорт пшеницы

Аргентина, являющаяся одним из основных производителей зерна в мире, впервые за 120 лет может с 2010 года прекратить экспорт пшеницы, сообщил в пятницу корреспонденту РИА Новости по телефону директор аргентинского Национального центра экспортеров зерновых культур Альберто Родригес (Alberto Rodriguez). Он участвует в конгрессе, проходящем под лозунгом "Спасем пшеницу"в городе Мар-дель-Плата в 400 километрах от столицы Аргентины Буэнос-Айреса. По мнению Родригеса , тревожный прогноз вызван как снижением урожая из-за не бывалой за полвека засухи, так и необходимостью ограничить экспорт в пользу удовлетворения внутренних потребностей. Кроме того, по его словам, сельхозпроизводителям невыгодно вкладывать средства в производство пшеницы, и они все чаще переориентируются на выращивание сои. "Снижение урожайности пшеницы, уменьшение цен на нее, высокие затраты на производство ведут к сокращению посевных площадей, что, в свою очередь, влияет на объем экспорта. У меня есть очень большие сомнения, что в будущем году у нас будет возможность после удовлетворения потребностей внутреннего рынка продавать зерно в другие страны", - заявил директор Центра. Экспорт пшеницы из Аргентины в сезон 2008-2009 составил 4,5 миллиона тонн, что почти в два с половиной раза меньше, чем в предыдущий. Лишь половину от прошлогоднего уровня удалось собрать в нынешний урожай (8,4 миллиона тонн). По данным Зерновой биржи в Буэнос-Айресе, посев пшеницы в этом году, начавшийся несколько дней назад, будет произведен на площади 3,7 миллиона гектаров, что на 19% меньше, чем в период прошлогодней компании. "В лучшие времена урожай пшеницы в стране достигал 20 миллионов тонн. Ожидаемые объемы на ближайшее будущее позволяют разве что удовлетворить внутренние нужды, составляющие около 6 миллионов тонн", - добавил Альберто Родригес. По мнению независимых экспертов, негативно на экспорт зерна влияет фискальная политика правительства страны, которое в марте прошлого ввело "плавающую"шкалу таможенных пошлин на экспорт сельхозпродукции, в соответствии с которой ставки зависели от цен на внешнем рынке и повышались вместе с ними. В течение года фермеры организовывали многомесячные забастовки, прекращали продажу зерна как на внутренний рынок, так и за рубеж. Производители считают неадекватной поддержку, получаемую со стороны государства. Они требуют увеличить дотации на приобретение сельхозтехники и полностью отменить пошлины на экспорт их продукции, себестоимость которой за последний год выросла более чем на треть. До нынешнего года Аргентина являлась первым экспортером масла из сои и подсолнечника в мире, вторым - кукурузы и проса, четвертым - пшеницы (в этом году ее теснит Российская Федерация, намеренная заместить ее поставки в 2 миллиона тонн пшеницы в Бразилию). Россия в этом году побила исторический рекорд по экспорту пшеницы, отправив за рубеж с начала текущего сельскохозяйственного года свыше 17 миллионов тонн. Урожай в нынешнем году ожидается в 100 миллионов тонн. Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировой урожай пшеницы в 2009 году сократится на 4,9% против прошлогоднего показателя - до 655 миллионов тонн. Шестого-седьмого июня в Санкт-Петербурге пройдет Всемирный зерновой форум, информационным спонсором которого является РИА Новости. В нем примут участие министры сельского хозяйства 65 стран (включая Аргентину), главы международных организаций, руководители финансовых институтов, национальных и международных объединений производителей сельхозпродукции и участников рынка зерна. Форум станет первым мероприятием такого масштаба не только в России, но и в мире. Его проведение приобретает особое значение в условиях глобального финансово-экономического кризиса, существенно влияющего на рынок продовольствия. Зерно (в первую очередь, пшеница) является основой аграрной экономики и базовым продуктом, обеспечивающим продовольственную безопасность населения.