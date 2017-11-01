Ограничение дотаций агрохолдингам приведет к катастрофическому сокращению рабочих мест – эксперт

Крупные сельхозпредриятия будут вынуждены сокращать рабочие места, если не получат в следующем году полноценных дотаций от государства. Об этом в эфире телеканала “Прямой” заявила эксперт Александра Рашмедилова.

Она обьяснила, что экономическая ситуация в стране не настолько стабильна, чтобы лишать бюджетообразующие отрасли комплексной господдержки.

“Мы знаем, что значительную часть дотаций получил Мироновский хлебопродукт. Но это тот производитель, который работает не с растениями, а с животными. А животноводы сейчас имеют много проблем, поскольку сегодня это инвестиционно малопривлекательная отрасль.

При этом Мироновский хлебопродукт является крупнейшим агрохолдингом, который платит налоги в бюджет и создает рабочие места. И для того, чтобы ему пройти сложный период – государство должно предоставить соответствующие условия”, - сказала она.

Если же государство бросит на произвол судьбы производителей курятины, ситуация ухудшится одновременно и на внутреннем, и на международных рынках, уверена А.Рашмедилова.

“Курятина – это титульный продукт, с которым может ассоциироваться Украина на равне с подсолничником, медом и другими востребоваными миром продуктами. И эти стратегические продукты должны быть под контролем государства”, - подчеркнула она.

Эксперт также предположила, что весь резонанс вокруг бюджетных дотаций – это своего рода конкурентная борьба за бюджетный пирог, не более.

“В 2017 году Кабмином было принято решение о дотациях агросектору. А агросектор у нас – это лакомый кусок и, понятно, что за него будут бороться и вести конкурентные войны. Потому, что одним дают преференции, а другим желающим - нет. Почему так происходит, вопрос дискусионный, но сама информация, думаю, запускается конкурентами”, - подчеркнула она.

Напомним, ранее кандидат экономических наук Павел Мороз объяснял, что резонанс вокруг бюджетных дотаций – это проявление конкурентных войн между растениеводами и животноводами. Растениеводам мало льготных условий и возврата НДС за экспортированную продукцию, они решили забрать на себя все бюджетные дотации, в ущерб животноводам.