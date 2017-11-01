Чума свиней не отступает: в Украине выявили новый случай АЧС

В Ривненской области специалисты ветеринарной медицины 31 октября зафиксировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней.

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Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ривненской области, случай гибели 16 животных зафиксирован на свиноферме частного предпринимателя на территории Кустинского сельского совета Ривненского района.

Факт гибели в результате АЧС подтвержден 31 октября выводами Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветсанэкспертизе. Сейчас на ферме находятся в клетках еще 207 свиней. У некоторых из них уже обнаружены признаки заболевания.

Отмечается, что 31 октября на заседании специальная комиссия при Ривненской райгосадминистрации приняла решение ввести карантин в свинохозяйстве, а также определила зоны защиты и надзора.

Как сообщал УНИАН, 12 октября ветеринары зарегистрировали случай АЧС в с. Тараканов Ривненской области.